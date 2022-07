Ein Toter und zwei Schwerverletzte bei Horror-Crash in NÖ

Der zehnjährige Sohn des Lenkers schwebt noch in Lebensgefahr.

Ein 35-jähriger Pkw-Lenker ist in der Nacht auf Samstag bei einem Frontalzusammenstoß auf der B7 bei Poysdorf (Bezirk Mistelbach) ums Leben gekommen. Der tschechische Staatsbürger prallte bei einem Überholvorgang in Fahrtrichtung Wien gegen das entgegenkommende Auto eines 48-jährigen Polen. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Sein zehnjähriger Sohn wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus geflogen.

Der 48-jährige Lenker des zweiten Unfallfahrzeuges erlitt schwere Beinverletzungen. Weitere Insassen im zweiten Fahrzeug kamen mit leichteren Verletzungen oder unverletzt davon, berichtete die Polizei am Samstag. Die B7 war von 2.24 Uhr bis kurz nach 5.00 Uhr komplett gesperrt.