Eisgreissler lockt im Sommer mit "Wiesenwalzer"

Zum Saisonbeginn hat sich die Eisgreissler-Familie Blochberger wieder Einiges an Attraktionen für ihren Erlebnispark einfallen lassen.

Nach Niederösterreichs erster Achterbahn, der „Bucklbahn“, und dem interaktiven Karussell „Wolkenfänger“ erweitert der Eis-Greissler Erlebnispark in Krumbach Ende Juni sein Angebot um zwei weitere spektakuläre Familienattraktionen: den „Wiesenwalzer“, ein Karussell aus riesigen Kaffeetassen, und der „Kuhlisse“.

Erleben können die Besucher den „Wiesenwalzer“ ab dem 28. Juni, die offizielle Eröffnung erfolgt am 3. Juli. Zusätzlich verzaubert Supertalent-Finalist FAB FOX die ganzen Sommerferien zweimal täglich mit seiner spektakulären Bühnenperformance und Kuh Rubi lädt die ganz Kleinen zur Mitmachshow ein. Mit 130.000 Gästen im Jahr ist der Eis-Greissler Erlebnispark in Krumbach der Besuchermagnet für Familien und Eisgourmets in der Buckligen Welt.

Ein Karussell inspiriert von den Landfesten der Buckligen Welt

Das Besondere am „Wiesenwalzer“ ist die dreifache Rotation: Während sich die gesamte Plattform um eine zentrale Kaffeekanne dreht, rotieren gleichzeitig drei Gruppen von je drei Tassen auf kleineren Drehplattformen. Zusätzlich können die Fahrgäste selbst die Rotation ihrer individuellen Tasse steuern. All dies geschieht im Takt eines eigens für den Wiesenwalzer komponierten Walzers, der die österreichische Tradition der Buckligen Welt widerspiegelt.

Der „Wiesenwalzer“ besticht nicht nur durch sein uriges Konzept, sondern auch durch seine technischen Details: Neun liebevoll gestaltete Tassen verteilen sich auf drei Plattformen und bieten Platz für insgesamt 45 Personen. Jede Tasse kann fünf Fahrgäste aufnehmen und ist ein individuell gestaltetes Unikat – bei einigen wurde sogar edles Blattgold verwendet, um dem österreichischen Landfest-Charakter gerecht zu werden.

Barrierefreiheit speziell für Rollstuhlfahrer

Hervorzuheben ist die Barrierefreiheit: Eine der neun Tassen wurde speziell für Rollstuhlfahrer konzipiert, um allen Besuchern die Teilhabe an diesem besonderen Erlebnis zu ermöglichen. Das Fahrgeschäft ist für Kinder ab vier Jahren und einer Mindestgröße von einem Meter zugelassen. Die Idee zu dieser neuen Attraktion hatten die beiden Gründer des Eis-Greissler Erlebnisparks, Andrea und Georg Blochberger. „Der Wiesenwalzer symbolisiert ein spontanes Landfest in unserer wunderschönen Buckligen Welt. Hier kommen die Leute zusammen, feiern ausgelassen bei frischem Kaffee und hausgemachtem Kuchen und natürlich unserem köstlichen Eis-Greissler-Eis, während sie gemeinsam im traditionellen Walzertakt tanzen und dabei die Gemeinschaft und Lebensfreude unserer Region genießen", so die beiden Eis-Greissler.

Sonderaktion zur Eröffnung: Oma-Häferl gegen Eiskugel

Fürs Eröffnungsfest am 3. Juli gibt es eine besondere Aktion wie die Blochbergers ausführen: „Für die Deko unserer neuen Attraktion Wiesenwalzer suchen wir noch die schönsten Kaffeetassen von Oma im alten Stil. Wer eine nostalgische Kaffeetasse zu unserem Eröffnungsfest mitbringt, kann diese gegen eine Kugel Eis eintauschen. Die schönsten Kaffeetassen werden danach Teil der Wiesenwalzer Deko und finden einen Ehrenplatz im Wandregal des Fahrgeschäfts.“

Zaubershows mit "Fab Fox"

Der ehemalige Kuhstall der Familie Blochberger wurde mit viel Liebe zur modernen „Kuhlisse“ umgebaut und bietet nun Platz für bis zu 600 Gäste, die hier unvergessliche Live-Erlebnisse unabhängig vom Wetter genießen können. Vom 28. Juni bis 31. August begeistert dort Sohn Fabian alias "Fab Fox", bekannt aus „Das Supertalent“ (2. Platz), mit seiner mitreißenden Zaubershow.