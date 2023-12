Erste Skigebiete in Niederösterreich schmelzen dahin

Ausgerechnet in den Weihnachtsferien mussten die Skiarena Jauerling und das Skigebiet Maiszinken in Niederösterreich ihren Liftbetrieb wegen Schneemangels einstellen.

Der Winter hat in den Bergregionen Niederösterreichs heuer besonders früh Einzug gehalten. Dank des vielen Neuschnees konnte das Skigebiet Maiszinken in Lunz am See und die Skiarena Jauerling bereits am 1. Dezember vorzeitig in die Wintersaison starten. Doch die anfängliche Euphorie ist bereits wieder verflogen, denn, das warme Wetter der letzten Tage hat den Schnee in diesen Skigebieten dahingerafft.

Lifte außer Betrieb

Aufgrund des Tauwetters haben sich die Schneemengen am Jauerling seit Weihnachten massiv reduziert. „Daher müssen wir den Liftbetrieb vorübergehend einstellen“, heißt es auf jauerling.at. Skikinderland JAUliland, Skihütte, Skiverleih und Skischule sind ebenfalls geschlossen. Man werde alles daran setzen den Skibetrieb so rasch wie möglich wieder aufzunehmen. Ähnlich ist die Situation am Maiszinken „Derzeit sind unsere Lifte leider wegen Schneemangel außer Betrieb“, ist auf der Website des Skigebiets zu lesen

Kein Skivergnügen am Jauerling. © Webcam ×

Schneekanonen laufen auf Hochtouren

Besser läuft es hingegen in den Skigebieten Hochkar, Ötscher, Annaberg, Mönichkirchen und Semmering. „Das Wetter in den Bergen ist strahlend schön. Der Maschinenschnee hält. In der Nacht ist es kalt, strahlt ab und friert. Das ist für die Pisten super“, sagt Markus Redl, Geschäftsführer ecoplus Alpin GmbH.