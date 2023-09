EuroSkills 2023: Niederösterreich Fachkräfte sind top!

Niederösterreichs erfolgreiches Team gewann Edelmetall in 3 Berufen bei den EuroSkills in Polen.

Rund 600 qualifizierte Fachkräfte in einem Alter unter 25 Jahren gingen bei den „EuroSkills 2023“ im polnischen Danzig in 43 offiziellen Wettbewerbsberufen an den Start. Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 32 Ländern waren dabei. Mit den Silbermedaillengewinnern Paul Hilscher (Wolkersdorf), Timon Schwarz (Parbasdorf) und Florian Steffek (Melk) sowie Bronzemedaillengewinner Joachim Nimpf (Merzenstein, Zwettl) gab es auch wieder großartige niederösterreichische Erfolge zu verzeichnen.

Wir sind unglaublich stolz auf euch. „Gratulation an unsere jungen Fachkräfte aus Niederösterreich, sie haben großartige Leistungen gezeigt und mit viel Können, Fleiß und Ehrgeiz tolle Erfolge errungen“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). "Großer Dank gebührt aber auch allen unseren Ausbildungsbetrieben, unter anderem der Gottwald GmbH – dem Ausbildungsbetrieb von Florian Steffek – und Jägerbau Pöggstall Baugesellschaft mbH – dem Ausbildungsbetrieb von Joachim Nimpf, und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Niederösterreich, denn nur durch ihre Unterstützung und die Top-Ausbildung sind solche Leistungen bei internationalen Wettkämpfen möglich.“ Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ.