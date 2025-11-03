Ex-Landesrat Schleritzko nun als Geschäftsführer im Amt

Als Finanzlandesrat der ÖVP in Niederösterreich war der plötzliche Ausstieg von Ludwig Schleritzko durchaus eine große Überraschung. Seit 1. November ist Schleritzko nun in seiner neuen Aufgabe als Geschäftsführer aktiv.

Gemeinsam mit Sabine Ransböck ist der 46-Jährige nun in einer Doppelspitze für die Leitung der Aktuell-Gruppe verantwortlich. Dabei handelt es sich um den größten Versicherungsvermittler für Industrie, Handel und Gewerbe in Österreich.

"Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe und darauf, gemeinsam mit Sabine Ransböck und dem gesamten Team die Erfolgsgeschichte der Aktuell-Gruppe weiterzuschreiben. Die Anliegen der Menschen waren für mich schon in der Vergangenheit mein täglicher Antrieb – lösungsorientiert, mit klarem Gestaltungswillen für und im Sinne unserer Kunden zu arbeiten, das wird auch weiterhin mein größtes Anliegen sein", wird Schleritzko in der Aussendung zitiert.

Teil der Raiffeisen

Die Aktuell-Gruppe besteht aus drei Unternehmen, nämlich der internationalen Industriemaklergesellschaft Aktuell Raiffeisen Versicherungs-Maklerdienst GmbH, der Raiffeisen Versicherungs- und Bauspar-Agentur GmbH und der Veritas Treuhandgesellschaft für Versicherungsüberprüfung und -vermittlung m.b.H. Gemeinsam fassen sie 115 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an fünf Standorten.

"Mit Ludwig Schleritzko gewinnen wir einen erfahrenen Experten mit exzellentem Wissen über die Region, den öffentlichen Sektor und die Wirtschaft", so Sabine Ransböck, Geschäftsführerin seit 2020.