Im Bezirk Zwettl ist das Vertrauen ins Bargeld erschüttert. Falschgeld mit verblüffender Qualität hat sich unbemerkt unter echte Banknoten gemischt und erst die Analyse durch Fachleute brachte Klarheit. Die Polizei reagiert mit einer eindringlichen Warnung.

Es begann schleichend und blieb lange unbemerkt. Seit März gelangten gefälschte Euro-Scheine in Umlauf, die zunächst wie gewöhnliches Bargeld durch Kassen und Hände wanderten. Erst als Bankangestellte stutzig wurden und einige verdächtige Scheine überprüften, kam der Verdacht auf, der später durch ein offizielles Gutachten der Nationalbank bestätigt wurde.

Besonders betroffen sind Firmen in der Stadt Zwettl sowie in den Gemeinden Ottenschlag und Martinsberg. Dort wurden Fälschungen in den Stückelungen fünf, zwanzig, fünfzig und hundert Euro sichergestellt. Besonders auffällig ist die hohe Zahl an falschen Fünfzigern. Vierzehn davon konnten bereits identifiziert werden, wobei unklar bleibt, wie viele noch im Umlauf sind.

Die Polizei spricht von einer erstaunlich hohen Qualität der Fälschungen. Viele der nachgemachten Banknoten seien täuschend echt und hätten selbst erfahrene Mitarbeiter in den Finanzinstituten zunächst nicht stutzig gemacht. Erst die genaue Analyse durch Experten brachte schließlich die Wahrheit ans Licht.

Täuschend echte Imitate

Wer hinter den professionellen Nachdrucken steckt, ist bislang unklar. Klar ist jedoch, dass moderne Reproduktionstechniken zum Einsatz kamen, mit denen sich äußere Merkmale täuschend echt imitieren lassen. Die Täter nutzten offensichtlich das Vertrauen in den täglichen Umgang mit Bargeld aus, um ihre Fälschungen unauffällig zu platzieren. Die Nationalbank bestätigt, dass die Qualität der Blüten so hoch war, dass erst durch spezielle Verfahren eine eindeutige Entlarvung möglich wurde. Aus diesem Grund war es den Behörden bislang auch nicht möglich, früher an die Öffentlichkeit zu gehen.

Nun aber will man keine Zeit mehr verlieren. Die Polizei warnt deutlich und ruft dazu auf, gerade im Geschäftsbereich aufmerksam zu sein. Jeder kann betroffen sein, und wer eine gefälschte Banknote annimmt, bleibt am Ende womöglich auf dem Schaden sitzen. Ein wirksamer Schutz beginnt mit einem aufmerksamen Blick. Die Nationalbank rät dazu, beim Umgang mit Bargeld konsequent mehrere Sicherheitsmerkmale zu überprüfen.