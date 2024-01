Feuerinferno am Bauernhof: Großeinsatz bei klirrender Kälte

130 Einsatzkräfte mussten zu dem Großbrand ausrücken.

Der Brand eines Hauses in Kematen an der Ybbs löste einen Großeinsatz aus: Acht Feuerwehren mit etwa 130 Helfern mussten in der Nacht auf Dienstag ausrücken, um das Feuer in dem Bauernhof zu bekämpfen.

Während das Wirtschaftsgebäude durch die Flammen komplett zerstört wurde, gelang es den Einsatzkräften, das Wohn- und Nachbargebäude zu schützen.

Ein Feuerwehrmitglied wurde leicht verletzt, weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Klirrende Kälte erschwerte die Löscharbeiten, die bis 6.30 Uhr in der Früh andauerten.