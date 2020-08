Fieberhafte Suche nach 79-jährigem Niederösterreicher

Pensionist leidet an Demenz und benötigt dringend Medikamente

Nachdem er seine Wohnung in Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling) am Freitagvormittag verlassen hat, um einen Spaziergang zu unternehmen, gilt der 79-jährige Leopold Gerhard S. als abgängig. Der Pensionist leidet laut Exekutive an Demenz und benötigt dringend Medikamente. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Maria Enzersdorf (Tel.: 059133-3339) erbeten.

Der Vermisste ist etwa 1,80 Meter groß, hat weißes Haar und eine sich abzeichnende Glatze. Zuletzt war der Mann mit kariertem Hemd, Jeans und hellen Schuhen bekleidet.