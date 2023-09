× Finanzpolizei nimmt Baubranche im Waldviertel ins Visier

Im Kampf für einen fairen Wettbewerb am Bau, nimmt die Finanzpolizei in den nächsten Monaten besonders das Waldviertel ins Visier.

Vor etwa einem Monat hat eine Finanzpolizei-Kontrolle beim Frequency Festival in St. Pölten für Aufsehen gesorgt. Beim Eintreffen der Beamten machten sich dutzende Security-Mitarbeiter und Essenslieferanten aus dem Staub. Sie wurden offenbar durch eine SMS-Nachrichten vor den Kontrollen gewarnt. 66 Anzeigen nach dem Sozialversicherungsgesetz waren die Folge. Nun nimmt die Finanzpolizei die Baubranche ins Visier. Insbesondere im Waldviertel ist eine Schwerpunktaktion geplant. Mit der Ankündigung der Kontrollen, schickt diesmal die Finanzpolizei gleich selber eine Warnung voraus. Die Kontrollen hätten einen "präventiven Charakter“, man kündige ja nicht jede Kontrolle im Detail an, wird betont.

Breite Palette an faulen Tricks

Die Palette der faulen Tricks ist laut Wilfried Lehner, Österreichs Leiter der Finanzpolizei, breit. Speziell mit Teilschwarzzahlungen und Scheinrechnungen wird betrogen. Kundinnen und Kunden werden aber auch mit billigen ausländischen Subunternehmen, die plötzlich statt dem eigentlich beauftragtem Unternehmen tätig werden, getäuscht. "Aber seien Sie versichert, unsere Kontrollteams haben genug Erfahrung und Wissen, um das zu erkennen und aufzudecken“, unterstreicht Lehner. Übrigens drohen auch privaten Auftraggebern Konsequenzen: Wer einen Pfuscher beauftragt, macht sich auch selbst strafbar und kann mit bis zu 2.180 Euro bestraft werden.

Landesinnung begrüßt Kontrollen

Niederösterreichs Bau-Landesinnungsmeister Robert Jägersberger begrüßt den verschärften Kampf gegen die Schattenwirtschaft. "Es geht um einen fairen Wettbewerb. Wer sich nicht an die Regeln hält, schädigt nicht nur unsere seriös arbeitenden Unternehmen, sondern auch gleich das gesamte Sozialsystem. Pfusch und Schwarzarbeit sind und bleiben kein Kavaliersdelikt.“, betont er. „Das betrifft unsere Wirtschaft im Waldviertel ebenso wie im ganzen Land.“ Wer sich illegaler Machenschaften bediene, schaut überdies dann auch in Sachen Gewährleistung durch die Finger, warnt Jägersberger. „Und was zunächst vermeintlich billig ausgesehen hat, wird in der Praxis dann richtig teuer.“