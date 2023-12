Bei dem Versuch das Auto ihres Freundes aus einem Feld in Ebreichsdorf zu ziehen, wurde ein Autolenker schwer verletzt.

Dramatische Szenen spielten sich am Montag kurz nach 22 Uhr in Ebreichsdorf ab. Ein Lenker kam aufgrund von Schneeverwehungen von der B210 ab, sein dunkles Auto landete in einem Feld.

Statt die Feuerwehr zu alarmieren, rief er einen Freund an, der gemeinsam mit einem Bekannten versuchte das Fahrzeug wieder auf die Straße zurückzubringen. Die drei Männer waren gerade dabei einen Spanngurt am Unfallauto sowie am Auto des Freundes zu befestigen, als plötzlich ein dritter Pkw auf der Straße mit hoher Geschwindigkeit auf sie zukam.

Das blaue Auto des Freundes wurde bei dem Crash auf der Landstraße total beschädigt. © Thomas Lenger/monatsrevue.at ×

Auto übersah die Rettungsaktion

Dieser Wagen erfasste den links am Fahrbahnrand stehenden Pkw, der auch die Warnblinkanlage anhatte, und schleuderte diesen rund 20 Meter weiter auf die Fahrbahn. In weiterer Folge erfasste das Fahrzeug einen der beiden Männer, die gerade zwischen den Fahrzeugen standen und schleuderte ihn zu Boden. Es handelt sich dabei um den Fahrer, der mit seinem Auto im Feld gelandet war, er wurde schwer im Bereich der Hüfte verletzt. Sein Freund konnte sich mit einem Sprung zur Seite gerade noch retten. Der dritte Mann wurde an der Hand verletzt.

Der Lenker des weißen Kleinwagens übersah die Rettungsaktion und prallte in das Auto des Freundes. © Thomas Lenger/monatsrevue.at ×

Die Männer setzten den schwer verletzten Mann in sein Fahrzeug und betreuten ihn bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Diese mussten gemeinsam mit der Feuerwehr Oberwaltersdorf den Mann mittels Spineboard aus dem Fahrzeug retten. Mit schweren Verletzungen musste der Mann mit dem Samariterbund Ebreichsdorf und einem Notarzt ins Krankenhaus nach Wiener Neustadt gebracht werden.

Der zweite Verletzte sowie der Lenker wurden unbestimmten Grades verletzt und mit dem Roten Kreuz ins Krankenhaus nach Baden gebracht. Die örtlich zuständige Feuerwehr Ebreichsdorf musste alle drei Fahrzeuge bergen. Die B210 war für rund 1,5 Stunden für den Verkehr gesperrt.