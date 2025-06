Frühjahrsputz 2025 bricht alle Rekorde in Niederösterreich

Mit dem Sommerbeginn endet traditionell der Frühjahrsputz und 2025 markiert einen neuen Höhepunkt: Noch nie zuvor wurden in Niederösterreich so viele Umweltaktionen durchgeführt wie in diesem Jahr.

Der diesjährige Frühjahrsputz entwickelte sich zur bislang größten Umweltaktion des Bundeslandes. Insgesamt fanden 944 Sammelaktionen statt, bei denen 45.000 Freiwillige gemeinsam 150.000 Kilogramm Abfall aus der Natur entfernten. Ob an Wegrändern, auf Wiesen oder entlang von Wegen, überall griffen Menschen mit großem Einsatz zu. Unterstützt wurden sie von Gemeinden, Vereinen, Schulen und einer Vielzahl an engagierten Einzelpersonen. Was einst im Jahr 2006 als Pilotprojekt startete, hat sich heute zu einer breiten Bewegung entwickelt, die das Bewusstsein für eine saubere Umwelt im Alltag verankert.

Kuriose Fundstücke

Neben der Freude über das starke Engagement blieb auch der Blick auf die Ursache nicht aus. Einwegverpackungen machen nach wie vor einen erheblichen Teil des gesammelten Mülls aus. Erste positive Effekte zeigt das neue Einwegpfand, das seit Anfang 2025 auf Plastikflaschen und Dosen gilt. Viele Helferinnen und Helfer berichteten von deutlich weniger solcher Abfälle.

Anton Kasser, Präsident der NÖ Umweltverbände und LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf. © NLK Pfeiffer

Dennoch tauchten auch heuer wieder kuriose Fundstücke auf, etwa ein Akkubohrer, Batterien, Kleidungsstücke oder sogar ein verlorener Reisepass. Diese Funde stehen sinnbildlich für eine sorglose Wegwerfhaltung, die langfristig durchbrochen werden muss. "Besser wäre es, wenn gar nicht erst so viel Müll in unserer Landschaft landet. Unsere Heimat Niederösterreich ist reich an wunderbaren Natur- und Kulturlandschaften. Darauf müssen wir aber auch schauen", betont LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP).

Umweltbildung statt Ausflug

Eine tragende Rolle spielten auch heuer wieder die Schulen und Jugendgruppen. Viele Kinder lernten durch ihre Teilnahme, wie viel Aufwand es bedeutet, weggeworfenen Müll zu beseitigen, und wie lange manche Gegenstände in der Natur liegenbleiben. Lehrkräfte berichten, dass der Frühjahrsputz längst mehr ist als ein gemeinsamer Ausflug. Die Aktion schärft das Umweltbewusstsein schon bei den Jüngsten. Organisiert wurde der Einsatz von den 22 regionalen Abfallverbänden und den drei Statutarstädten, die Material wie Müllsäcke, Greifzangen und Warnwesten zur Verfügung stellten und für die fachgerechte Entsorgung sorgten. In vielen Gemeinden erhielten die Teilnehmenden kleine Belohnungen, Jausen oder Preise. So wurde aus dem Frühjahrsputz nicht nur eine saubere Sache, sondern vielerorts auch ein starkes Zeichen gelebter Gemeinschaft.