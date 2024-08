Führte Liebes-Kummer zu Familiendrama?

Vater entdeckte Leichen ++ Kinder erstickt ++ Nachbar über Motiv

Ein furchtbares Familiendrama spielte sich am Mittwoch in Muckendorf, einer kleinen Gemeinde im Bezirk Tulln ,ab. Nicole N.(29) und ihre beiden Mädchen (5 und 8) lagen tot im Bett im oberen Stock des Einfamilienhauses. Entdeckt wurden die Leichen vom Vater der Kinder gegen 15 Uhr. Der Körper der 29-jährigen Mutter wies Schussverletzungen auf, die Leichen der Mädchen wirkten äußerlich unversehrt.

Eine Obduktion wurde angeordnet. Das Ergebnis erfuhr oe24 am Donnerstag von der Polizei: Die beiden Mädchen wurden erstickt. Vermutet wird ein erweiterter Suizid. Offiziell bestätigt wurde dies vorerst nicht.

Dorfbewohner. In der 1200-Seelen-Gemeinde schockieren die dramatischen Ereignisse. Denn die junge Mutter war im Dorf gut integriert. Nicole N. engagierte sich auch gerne für Kinder. So war sie in einem Kreativ-Verein tätig, der mit der Dorfschule und den Kindergärten zusammenarbeitet. Zudem half sie gerne bei örtlichen Veranstaltungen wie der Kinderkleider-Tauschbörse aus.

Nachbar: "Es ging ihr in letzter Zeit nicht gut"

Laut Nachbarn war die junge Mutter., die im Gesundheitsbereich gearbeitet haben soll, auch eine leidenschaftliche Jägerin. Doch was könnte die 29-Jährige, die nach außen hin ihre Scheinwelt versucht hat aufrecht zu erhalten, zu so einer brutalen Tat getrieben haben?

Motiv. Ein junger Nachbar, bei dem die beiden Mädchen noch vor ein paar Tagen im Pool geplanscht hatten, zu oe24: "Es ging ihr in letzter Zeit psychisch nicht so gut. Es ging dabei um einen Mann." Weiter wollte der Anwohner nicht erzählen. Bei der Liebesgeschichte soll es sich aber nicht um den Vater der Kinder, von dem sie seit 2020 getrennt ist, handeln.