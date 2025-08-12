Gemeindeaufsicht prüft Musikschule Waidhofen

In Waidhofen/Ybbstal sind finanzielle Auffälligkeiten in der Kunst- und Musikschule bekannt geworden. Sie stammen aus der Amtszeit des verstorbenen früheren Leiters. Der Musikschulverband hat den Fall selbst bei den Behörden gemeldet.

In Waidhofen/Ybbstal sorgen mögliche Fehler bei Honorarauszahlungen für Aufsehen. Der interimistische Leiter der Kunst- und Musikschule entdeckte Auffälligkeiten in den Abrechnungen aus der Amtszeit seines verstorbenen Vorgängers. Der 58-Jährige leitete die Schule seit 2014 und kam in den Osterferien bei einem Unfall ums Leben.

Werner Krammer, ÖVP-Bürgermeister von Waidhofen und Obmann des Ybbstaler Musikschulverbands, bestätigte gegenüber dem ORF den Verdacht. Er erklärte, dass gesetzliche Beiträge wie Sozialversicherungsabgaben möglicherweise nicht abgeführt wurden. Der Verband meldete den Fall bei Gemeindeaufsicht und Finanzamt.

Angaben zu Beträgen oder zu möglicherweise beteiligten Personen gibt es derzeit nicht. Krammer betonte, dass keine Hinweise vorliegen, wonach sich der frühere Leiter persönlich bereichert habe. Die Gemeindeaufsicht prüft auch die Haushaltsführung des Musikschulverbands. Der Endbericht wird spätestens Anfang September erwartet.