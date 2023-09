× Goldener Kulturherbst in Niederösterreich

Nach einem abwechslungsreichen Sommer, hält Niederösterreich im Spätsommer und Herbst noch einige Kultur-Highlights parat.

Das "Festival-Land Niederösterreich" hat sich zu einer unverzichtbaren Marke im Kulturbereich entwickelt. Quer durch alle Sparten, gibt es in Niederösterreich insgesamt über 300 Festivals im Kunst- und Kulturbereich. Auch im Spätsommer und Herbst wartet heuer noch eine Vielzahl an kulturellen Highlights auf die Gäste.

Gipfelklaenge: Das musikalische Wandererlebnis

Gipfelklaenge. Eines davon sind beispielsweise die „Gipfelklaenge“, der musikalische Auftakt zum Wanderherbst in und um Sankt Aegyd am Neuwalde, wo die Mostviertler Bergwelt von 9. bis 10. September zur Bühne wird. Bis weit hinein in den Weinherbst bietet auch die Wachau im Rahmen von „Wachau in Echtzeit“ noch einige kulturelle Schmankerl. So kann man zu edlen Tropfen etwa am 27. Oktober im Rittersaal der Burgruine Aggstein bei den Darbietungen von „kawwawöaschns“ Wienerische Versionen internationaler Pop-Hits genießen.

Europa in Szene Special Edition "Sea Change"

Sea Change. In Wiener Neustadt verwandeln sich unter dem Motto „Sea Change – Die Kunst der Verwandlung“ die prächtigen, historischen Kasematten in einen unterseeischen Schiffsbauch voller Theater, Literatur, Musik, Tanz und Dialog. In Krems werden bei den Europäischen Literaturtagen an mehreren Veranstaltungsorten in der Wachau von 16. bis 19 November Schriftsteller und Philosophen unter dem Leitmotiv „Tiere und andere Menschen“ zu interessanten Gesprächen und Lesungen geladen.