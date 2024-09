Großalarm in NÖ: Hochwasser-Sperrmüll in Flammen

AT-Alert ausgelöst: Die betroffene Bevölkerung soll die Fenster geschlossen halten.

In Einsiedl in der Marktgemeinde Sieghartskirchen (Bezirk Tulln) ist am Donnerstag in den Morgenstunden ein nach der jüngsten Hochwasser-Katastrophe angesammelter Sperrmüllhaufen in Brand geraten.

© BFK Tulln/Dominik Rauscher ×

Es sei massive Rauchentwicklung entstanden und AT-Alert für die Bevölkerung zum Fenster schließen ausgelöst worden, bestätigte Klaus Stebal vom Landesfeuerwehrkommando Niederösterreich einen Bericht des ORF-Landesstudios. In der Früh waren noch Nachlöscharbeiten im Gang.

© BFK Tulln/Dominik Rauscher ×

Laut Stebal waren 15 Feuerwehren mit 110 Helfern ausgerückt. Der Sprecher berichtete von einem Einsatz unter schwerem Atemschutz. Die Ursache des Brandes stand vorerst nicht fest.