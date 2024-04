Großbrand: 15 E-Autos in Flammen

Verdacht auf Brandstiftung - die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

In der Nacht auf Donnerstag kam es in Eibesbrunn (Bezirk Mistelbach) zu einem Großbrand. Kurz nach Mitternacht wurde die Feuerwehr alarmiert, dass auf einem Firmengelände mehrere E-Autos in Flammen standen.

© Doku-NÖ ×

© Doku-NÖ ×

Bei ihrer Ankunft bot sich den Einsatzkräften ein ungewöhnliches Szenario: Mehrere Elektroautos standen auf dem Firmengelände in Flammen, während einige Fahrzeuge verschont blieben und andere in der Nähe erneut zu brennen begannen. Diese Ausbreitung des Feuers gegen die Windrichtung hin deutet auf eine besondere Dynamik des Brandes hin.

© Doku-NÖ ×

© Doku-NÖ ×

Martin Ammerer, Einsatzleiter der Feuerwehr Eibesbrunn, berichtet, dass insgesamt etwa 15 Fahrzeuge betroffen waren. Die Löscharbeiten waren besonders schwierig, da die Batterien der ausgebrannten Fahrzeuge zu reagieren begannen und erneute Brände auslösten.

© Doku-NÖ ×

© Doku-NÖ ×

Die Polizei hat mit den Ermittlungen begonnen - der Verdacht auf Brandstiftung liegt nahe. Die genauen Umstände und Hintergründe des Vorfalls werden derzeit untersucht.