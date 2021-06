Großeinsatz der Feuerwehr in Wiener Neustadt

Die Flammen konnten von den eintreffenden Einsatzkräften rasch gelöscht werden.

Ein Brand einer Gartenhütte im Zehnerviertel in Wiener Neustadt hat Montagabend für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Die Flammen drohten auf ein Wohnhaus überzugreifen. Es wurde die höchste Alarmstufe "B4" ausgelöst, mit massivem Personaleinsatz konnte das Feuer rasch eingedämmt werden. Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten dauerten bis nach Mitternacht an. Verletzt wurde niemand, teilte die FF Wiener Neustadt in einer Aussendung mit.

Ein Anrainer hatte gegen 19.00 Uhr den Notruf gewählt, schon von weitem waren Rauchschwaden zu sehen. Der Brandherd lag laut den Einsatzkräften in einem Schuppen, der an drei Liegenschaften direkt angrenzt. Zudem mussten Gasflaschen gekühlt und abtransportiert werden. Sirenenalarm wurde ausgelöst, somit stand der Aussendung zufolge innerhalb kürzester Zeit fast die gesamte Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neustadt im Einsatz. Die Flammen wurden mit sechs Leitungen, davon zwei über Hubrettungsgeräte, bekämpft.

Rasches Ende

Gegen 20.00 Uhr wurde "Brand aus" gemeldet, in Folge wurden Glutnester bekämpft. Drei Grundstücke wurden gesperrt. Zudem musste im Zuge der Brandwache aufgrund eines massiv erhöhten CO-Wertes ein Keller belüftet werden. Vorsorglich musste der Anrainer der betroffenen Liegenschaft die Nacht in einem Hotel verbringen, teilte die Feuerwehr mit. Die Brandursache ist Gegenstand von polizeilichen Erhebungen.