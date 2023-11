Das Gebäude befindet sich auf einer Hauptverkehrsverbindung in Brunn am Gebirge.



„B2 Küchenbrand – starker Rauch aus Küche“ lautete der Alarmtext am Mittwochabend. Bereits wenige Minuten nach dem Sirenenalarm um 18:05 Uhr setzten sich mehrere Einsatzfahrzeuge zur Tankstelle auf einer Hauptverkehrsverbindung auf der Wienerstraße in Brunn am Gebirge in Bewegung.

© BFK Mödling/Steiner ×

Vier Atemschutztrupps im Einsatz

Beim Eintreffen der Feuerwehrleute stand der Küchen- und Lagerbereich im Bistro der Tankstelle in Vollbrand. Personen befanden sich zu dem Zeitpunkt keine im unmittelbaren Gefahrenbereich. Vier Atemschutztrupps waren bei dem Brand im Einsatz, welche sich dabei abwechselten das Feuer zu bekämpfen. Der Brand konnte schließlich gelöscht werden.

© BFK Mödling/Steiner ×

Während dem Einsatz musste die Polizei die Wienerstraße sperren. Im Anschluss an die Löscharbeiten wurden die zerborstenen Fensterscheiben verschlossen. Die Brandursache muss noch ermittelt werden.

© BFK Mödling/Steiner ×

© BFK Mödling/Steiner ×