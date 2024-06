Güterzug prallte mit Bagger zusammen

Bei dem Unfall in Niederösterreich entgleister der Zug.

Ein Güterzug ist am Montagvormittag in St.Andrä-Wördern in Niederösterreich mit einem Bagger zusammengeprallt. Beim Unfall, der sich zwischen den Bahnhöfen Kritzendorf und St. Andrä-Wördern, Bezirk Tulln, ereignet hatte, wurde zum Glück niemand verletzt. Das bestätigten die ÖBB Anfrage. Ein Schienenersatzverkehr auf der Franz-Josefs-Bahn wurde eingerichtet.

Zugfahrten waren in dem Bereich für Stunden nicht mehr möglich. Der Schienenersatzverkehr sei für S-Bahnen und den Regionalverkehr eingerichtet worden. Reisende sollen im betroffenen Bereich 20 Minuten mehr Zeit einplanen.