Britney Spears schlug sich den Kopf auf wegen Streit mit Sam

Britney Spears und Sam Asghari hatten sich erst im vergangenen Jahr verlobt. Der Fitnesstrainer hat bereits die Scheidung eingereicht. Jetzt tauchen schockierende Details zu Streit in ihrer Ehe auf.

TMZ-Gründer Harvey Levin erzählt in der Doku "Britney Spears: Divorce & Despair" von einem heftigen Streit des Paares. Zugetragen habe er sich in London. Der üble Streit endete damit , dass die 41-jährige Sängerin schwer verletzt wurde und ärztliche Hilfe benötigte. "Sie und Sam gerieten in einem Hotelzimmer aneinander und es wurde so grausam, dass sie stolperte, auf den Frühstückstisch fiel und sich den Kopf aufschlug", sagt Levin.

Britney Spears habe anschließend sogar genäht werden müssen. So tiefe Wunden habe der Sturz auf den Tisch bei der "Oops! I did it again"-Sängerin hinterlassen.

Dass der 29-jährige Sam Asghari so heftig gegen seine12 Jahre ältere Frau vorgegangen sein soll, schockiert viele. Mittlerweile lebt Britney Spears allerdings von ihm getrennt und wurde gerüchteweise schon mit einem neuen Freund gesehen.