× Heeres-Pinzgauer crasht gegen Straßenwalze

Am Dienstag-Vormittag ist es im Bezirk Zwettl, in Germanns, zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen - bei dem Crash involviert war auch ein Bundesheerfahrzeug.

Aus bislang ungeklärten Gründen hat es im Bereich der Panzerstraße W1 in Germanns gekracht - ein Pinzauger stieß gegen eine Straßenwalze. Durch den Zusammenstoß wurde das Heeres-Fahrzeug in den Graben geschleudert. Die Person, die sich in dem Fahrzeug befand wurde eingeklemmt, während die Gefahr bestand, dass sich das Militärfahrzeug mit Wasser füllt, da es in einem Tümpel gelandet ist.

© DOKU-NÖ ×

Die Fahrer der Straßenwalze haben geistesgegenwärtig gehandelt und die eingeklemmte Person sofort aus dem Pinzgauer befreit. Der Verletzte wurde vom Notarzt erstversorgt und danach mit dem Christophorus Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

© DOKU-NÖ ×

Wie schwer die Person verletzt wurde, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht klar. Die Unfallkommission hat mittlerweile die Arbeit beendet - der Pinzgauer konnte geborgen werden.