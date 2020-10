Heftiger Frontalcrash: Zwei Senioren schwer verletzt

Die zwei Senioren wurden bei einem Frontalcrash in Schwechat schwer verletzt.

Schwechat. Ein Verkehrsunfall in der Schwechater Katastralgemeinde Mannswörth (Bezirk Bruck a. d. Leitha) hat am Donnerstagabend für zwei Senioren tragisch geendet. Ein 51-jähriger Lenker war laut Polizeiangaben vom Freitag mit seinem Pkw in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit dem Wagen eines 86-Jährigen kollidiert. Der Pensionist aus Wien-Simmering wurde schwer, seine 84-jährige Beifahrerin gar lebensgefährlich verletzt.

Ein Notarzthubschrauber flog die betagte Frau in das Universitätsklinikum St. Pölten, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung mit. Der 86-Jährige wurde in das Landesklinikum Baden transportiert. Sein Unfallgegner erlitt leichte Blessuren.