Home Invasion: 76-Jährige stundenlang gefesselt

Zwei Einbrecher fesselten eine Pensionistin in Untertullnerbach (Bezirk St. Pölten) und haben sie anschließend an einem Stuhl festgebunden zurückgelassen. Erst ihre Angehörigen haben sie Stunden nach der Tat gefunden.

Unbekannte Täter sollen in das Haus einer 76-jährigen Frau eingebrochen sein - die Einbrecher haben sich für ihre Tat bewusst ein schwaches Opfer ausgesucht. Wie der "Kurier" berichtet, ist die Frau mit überwältigt und anschließend an einen Stuhl gefesselt worden. In diesem Zeitraum räumten die Angreifer das Haus der Pensionistin komplett aus. Zu den gestohlenen Gegenständen zählen Schmuck, Geld und andere Wertgegenstände.

Erst nach vielen Stunden haben die Angehörige die Frau in ihrem Haus gefunden und sofort die Polizei verständigt. Wie die "Krone" berichtet ist die Frau stundenlang unter Decken und Kleidungsstücken versteckt worden. Die Pensionistin wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun.