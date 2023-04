Horror-Crash auf Weg in die Schule

Ihre Teenager-Tochter wollte eine 49-Jährige in der Früh zur Schule bringen.

NÖ. Mit dem Hybrid-3er-BMW fuhren die beiden Montag um 7.45 Uhr von Wiener Neustadt aus zur höheren wirtschaftlichen Privatschule – wobei die Mutter über die S4 in Umland von Wiener Neustadt fuhr. Bei der Abfahrt Lanzenkirchen – hier sind die Fahrbahnen nur durch eine doppelte Sperrlinie getrennt – kam es zur Katas­trophe. Ein ungarischer Lkw-Fahrer (65), der für eine burgenländische Firma in Richtung Mattersburg unterwegs war, kam völlig überraschend und unerklärlich zuerst zu weit nach rechts – und dann im Gegenlenken in den Gegenverkehr: Die Mutter am Steuer hatte, wie berichtet, keine Chance: Der tonnenschwere Lastwagen erfasste den Pkw und wälzte in förmlich platt.

© Lenger ×

Die alarmierte Feuerwehr musste den Lkw mit einem Kran von der völlig zerstörten Limousine heben, um zu den Opfern vorzudringen – die leider beide auf der Stelle tot waren.

Die Staatsanwaltschaft stellte den Sattelzug sicher. Als Unfallursache sind Sekundenschlaf, Ablenkung, Alkohol, Drogen oder auch ein technischer Defekt möglich. Der Lkw-Chauffeur liegt schwer verletzt im Krankenhaus.