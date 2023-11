Horror-Crash gegen Familien-Van: 5 Verletzte

Mit seinem Kombi geriet ein Einheimischer aus Melk auf der schnurgeraden Bundestraße bei Amstetten in den Gegenverehr. Die Folgen waren verheerend.

NÖ. Der furchtbare Crash - bei dem es hernach tatsächlich bei wie auf dem Schlachtfeld aussah, wo eine Rakete in ein Peugeot-Familienauto einschlug - ereignete sich Hermannsdorf im Bezirk Amstetten.

Vater und Sohn wurden per Heli ins Spital geflogen. © Doku NÖ ×

Aus noch ungeklärter Ursache kollidierten auf der Bundesstraße 1 ein silbergrauer Kombi mit zwei Insassen, mit dem Van mit einer 3-köpfigen Familie aus dem Bezirk St. Pölten. Die Geschwindigkeit zumindest eines der beiden Fahrzeuge muss enorm gewesen sein.

Denn: Durch die Wucht des Aufpralles wurden der Peugeot förmlich zerrissen, der Vater und sein 7 -jähriges Kind eingeklemmt. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften befand sich im Einsatz. Darunter 2 Notarzthubschrauber, ein Rettungswagen sowie ein praktischer Arzt. Weiters befanden sich 3 Feuerwehren sowie die Polizei vor Ort. Mittels hydraulischer Geräte mussten die beiden aus dem Wrack herausgeschnitten werden.

Drei Betroffene, darunter die Mutter des schwerst verletzten Volksschulkindes, wurden nach der in Kliniken transportiert, zwei Personen darunter der Vater und das Kind wurden als Intensivpatienten per Hubschrauber ebenfalls in Krankenhäuser transportiert. i Nach polizeilicher Freigabe führte die Feuerwehr die Fahrzeugbergungen durch. Die B1 war für die Dauer des Einsatzes im Bereich der Unfallstelle gesperrt.