Horror-Crash nach Panne: 2 Kinder tot

Ein Auto krachte in einen Pannenfahrzeug, in dem eine Familie mit Kindern saß.

NÖ. Verheerender Unfall im Frühverkehr auf der Südautobahn A 2 bei Vösendorf in Fahrtrichtung Graz: Auf Höhe der Shopping City Süd krachte in Einheimischer (40), der nicht mehr ausweichen konnte, mit seinem Auto in den Pkw einer Familie, der mit einer Panne auf der 3. Fahrspur stand.

Am Rücksitz des Fahrzeugs mit italienischer Zulassung saßen die beiden Buben des ukrainischen Ehepaares (42, 34). Sie wurden beim Aufprall schwerst verletzt, mussten vor Ort reanimiert werden. Doch der ältere der beiden, ein Sechsjähriger, starb noch an der Unfallstelle. Sein Brüderchen (2) wurde mit einen Rettungshubschrauber ausgeflogen, verlor später jedoch im Wiener Donauspital den Kampf um sein leben. Die verletzten Eltern sind im Krankenhaus Baden. Der Niederösterreicher kam mit leichten Verletzungen davon.