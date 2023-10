Noch bis 25. Oktober bieten die Thermen- und Gesundheitsresorts der Vamed Vitality World attraktive Angebote für herbstliche Erholungsmomente.

Nicht nur die Supermärkte locken mit Rabbatten gegen die Teuerung, sondern auch in den Termen-und Gesundheitsresorts der Vamed Vitality World werden nun die "Inflationsbonus-Wochen" ausgerufen. Bis 25. Oktober locken hier attraktive Angebote für herbstliche Erholungsmomente. "Nicht nur unsere Gäste haben sich Erholung verdient, sondern auch ihre Geldbörse. Mit den Inflationsbonus-Wochen wollen wir gerade in schwierigen Zeiten den heimischen Tourismus ankurbeln und unseren Gästen unvergessliche Urlaubsmomente bieten“, so Direktor Gerhard Gucher.

© VAMED Vitality World ×

Therme Laa in Laa an der Thaya.

Auszeit vom Alltag

Wer jetzt einen Hotelaufenthalt (ab drei Nächten) bucht, der erhält einen Bonus von 10 Prozent auf ein Zimmer inklusive Halbpension sowie Thermennutzung am An-und Abreisetag. Tagesgäste können sich bis 25. Oktober über gleich 30 Prozent Rabatt freuen. Für eine entspannte Auszeit vom Alltag bieten sich etwa die Therme Wien, die Therme Laa in Niederösterreich oder die St. Martins Therme im Burgenland an. Die komplette Liste der Termen-und Gesundheitsresorts ist auf www.vitality-world.com zu finden.

© VAMED Vitality World ×

Therme Wien.