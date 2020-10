Eine Kassiererin wurde zur Entertainerin und brachte mit ihrer Geschichte alle zum Lachen.

Jeder liebt eine witzige Story. An der Kassa des Lagerhaus in Bruck an der Leitha bewies eine Mitarbeiterin Entertainer-Qualitäten. Mit ihrer Geschichte der besonderen Art unterhielt sie die Anwesenden.

Star der Erzählung: eine Gurke. Diese lag plötzlich auf dem Kassaband, doch keiner will's gewesen sein. Wo kam sie her? Wo wollte sie hin? Und warum das junge Gemüse beinahe eine Ehekrise auslöste. Die Antwort finden Sie hier im Video, das derzeit das Netz erobert.