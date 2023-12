× Känguru bummelte durch Waidhofen an der Ybbs

Eine außergewöhnliche Begegnung hatte Stadtgärtner Jan Michael Fabian in Waidhofen an der Ybbs.

Wieder ein unerlaubter Freigang in Niederösterreich! Dieses Mal sind es aber keine Häftlinge, die für Schlagzeilen sorgen, sondern ein Känguru. Am Donnerstag in den frühen Morgenstunden entdeckte Stadtgärtner Jan Michael Fabian während seines Straßendienste das exotische Tier am schneebedeckten Bahnsteig der Citybahn-Station Schillerpark in Waidhofen an der Ybbs. „Das Känguru ist da gesessen und hat das Streusalz vom Boden aufgeleckt“, erzählte Fabian der „NÖN“.

© Jan Michael Fabian ×

Das Känguru zeigte eine Vorliebe für Streusalz.

Känguru hüpft in Tierpark zurück

Bei dem Känguru handelt es sich um eines von zwei Bennett-Kängurus, die seit kurzem im Tierpark Buchenberg ein neues Zuhause gefunden haben. Das Tier dürfte durch eine nicht ganz geschlossene Tür im Haustierbereich ausgebüxt sein. Nach seinem nächtlichen Ausflug hüpfte das umtriebige Tier wieder selbstständig zurück in sein Gehege.