Verkehrsunfall

Der Aufbau ist abgerissen und auch das Bauwerk ist beschädigt.

Auf der Umfahrung Mistelbach hat am Dienstagvormittag nach Feuerwehrangaben ein Klein-Lkw eine Brücke gerammt. Der Lenker hatte offensichtlich die Höhe seines Fahrzeugs unterschätzt. Der Aufbau riss bei dem Unfall zu großen Teilen ab und landete in einem Flussbett. Zudem wurde die Brücke beschädigt, was eine statische Überprüfung notwendig machte.

Die FF Mistelbach-Stadt sorgte für die Bergung der Trümmerteile. Weil keine Betriebsmittel ausgetreten waren, wurde der Klein-Lkw vom Lenker abgestellt.