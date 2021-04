Klein-Lkw steckte in Unterführung fest

Er wurde von der Feuerwehr Wiener Neudorf geborgen.

Ein Klein-Lkw ist am Mittwoch in einer Unterführung am Areal der Shopping City Süd (SCS) im Bezirk Mödling festgesteckt. Die FF Wiener Neudorf ließ die Luft aus allen vier Reifen und zog das Fahrzeug anschließend mit einer Seilwinde heraus, berichtete die Feuerwehr in einer Aussendung. Im Anschluss wurden die Reifen wieder aufgepumpt, damit die Lenkerin zu einer Werkstatt fahren konnte.

Nach rund einer halben Stunde war der Einsatz von Feuerwehr und Polizei beendet. Die Helfer mussten in der Vergangenheit bereits mehrmals feststeckende Fahrzeuge aus dieser Unterführung bergen, hieß es.