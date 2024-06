Kultlokal wird versteigert

Das legendäre Pub "Roadhouse" bei der Autobahn-Abfahrt Ybbs, kommt unter den Hammer.

Niederösterreich. Das in der ganzen Region bekannte und legendäre Lokal "Roadhouse" wird versteigert. Der Ausrufpreis liegt bei 24.000 Euro, wie "ORF Niederösterreich" berichtet. Das Pub bei der Autobahnabfahrt Ybbs an der Donau (Bezirk Melk) schloss im März nach 20 Jahren für immer seine Pforten. Das Lokal soll einer Tankstelle mit E-Ladestationen weichen. Daher wird das "Roadhouse" samt Inventar auf der Plattform Aurena versteigert.

Das "Roadhouse" ist ab 24.000 Euro zu haben – versteigert werden aber auch u.a. Tische und Deko. Unklar ist noch, ob das Kult-Pub an einem anderen Standort wieder aufgebaut wird.

Unschöne Szenen gab es bei der Abschluss-Party des Lokals, als Gäste einige Andenken vom Inventar (etwa Biergläser oder einen Gnu-Schädel etc.) mitgehen haben lassen. Beim Rückgabetermin der gestohlenen Sachen habe der Lokalinhaber laut "ORF Niederösterreich"-Bericht die Partygäste zu einer Spende von mindestens 150 Euro aufgefordert. Er soll so rund 6.300 Euro an Spenden eingenommen haben. Hilfsorganisation wollten die Spenden aber bisher nicht annehmen, wie "ORF Niederösterreich" berichtet.