Kurhaus Stühlinger wird Unterkunft für Mitarbeiter

Große Pläne kündigen die ukrainischen Investoren am Semmering an - wieder einmal.

Die Wiederbelebung des Ortszentrums Semmering mit Augenmerk auf das Ring-Hotel, mehr Platz für Skifahrer und Pläne für eine Neupositionierung von zwei Großhotels kündigte in einem Kurier-Interview Zakhar Palytsia, Sohn des ukrainischen Investors und Ex-Politikers Igor Palytsia an. Ein neues Konzept für das Hotel Panhans habe er demnach bereits der Gemeinde vorgelegt. Palytsia: "Eines kann ich heute schon sagen: Das neue Panhans wird eng mit Kultur, Musik und Geschichte verbunden sein." Das war es immer - allerdings musste für kulturelle Aufführungen ein Holz-Pavillon davor errichtet werden, weil dafür der Platz in den großen Sälen des Hotels bisher nicht zur Verfügung gestellt wurde.

Pläne für Stühlinger schockieren

Das geschlossene "Kurhaus Stühlinger soll zur Mitarbeiterunterkunft des Panhans und des Sporthotels werden - eine Nachricht, die viele ehemalige Stammgäste des Hauses schockieren dürfte. Ausschlaggebend dafür sei die zentrale Lage beim Bahnhof und die Nähe zu den beiden Hotels. Es soll Erholungsräume auf Vier-Sterne-Niveau und einen Fitnes-Raum bekommen. Damit erhofft Palytsia sich die Suche nach Arbeitskräften einfacher zu machen.

Ausbau des Ski-Gebietes für Familien

Auch das noch geöffnete Sporthotel soll umgebaut und zu einem "modernen Kurortkomplex" werden. Für die Bergbahnen, die ebenfalls im Eigentum des Investors stehen, kündigt Palytsia junior eine neue blaue Piste an. In der nächsten Saison soll sie Familien mit Kindern und Anfängern mehr Attraktivität bieten. Die seit rund zehn Jahren im Gebiet tätigen Investoren haben allerdings schon öfter Pläne angekündigt und bestenfalls zum Teil verwirklicht.