× Landbauer fordert Tempo 150 auf Autobahnen

Während die Grünen Autos mit Verbrennungsmotoren auf Autobahnen in Niederösterreich ausbremsen wollen, fordert Landes-Vize Udo Landbauer Tempo 150.

Niederösterreichs Grüne haben am Montag eine landesweite Kampagne für Tempo 100 für Verbrennungsmotoren auf Autobahnen gestartet. Mit einer Geschwindigkeitsreduktion würde das Land maßgeblich zur CO2-Einsparung beitragen, begründete Landessprecherin und Klubobfrau Helga Krismer in Mistelbach die Initiative. "Stinker - Runter vom Gas - Tempo 100 für Verbrenner" lautet das Motto. Mit Plakaten auf Großflächen, in Schaukästen, mit Flyer, Inseraten, Aufrufen in sozialen Medien und in persönlichen Gesprächen sowie durch einen entsprechenden Antrag des Landtagsklubs "werden wir versuchen, die Bevölkerung und auch die Politik zum Nachdenken und Umdenken zu bringen, Diesel- und Benzin-Fahrzeuge auf Autobahnen für das Klima zu bremsen", betonte Landesgeschäftsführer Hikmet Arslan.

© Grünen NÖ ×

Helga Krismer und Hikmet Arslan.

Tempo 150 "nur vernünftig"

Der zuständige LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) kann dem Vorschlag der Landes-Grünen wenig überraschend nichts abgewinnen und denkt sogar über eine Erhöhung der Tempolimits auf gewissen Abschnitten nach. "Was in Tschechien ab nächstem Jahr Realität ist und was in Italien ernsthaft angedacht ist, sollte auch bei uns in Österreich möglich sein. Tempo 150 auf gut ausgebauten Autobahnstrecken, wo es die Verkehrssicherheit erlaubt, ist nur vernünftig!", so der freiheitliche Landesparteiobmann anlässlich des Weltstraßenkongresses in Prag.

© APA/Fohringer ×

LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Kein Klima-Hunderter in Niederösterreich

Landbauer argumentiert, dass sich die Welt weiterentwickelt habe und Autos heutzutage sicherer, schadstoffärmer und leistungsstärker seien. Auch sei das Autobahnnetz heute sicherer und besser ausgebaut. "Wenn die Grünen gerne mit Lastenfahrrädern, Ochsenkarren oder Tempo 100 unterwegs sein wollen, dann sollen sie das machen. Ich werde mich als Verkehrslandesrat aber dagegen wehren, diese Ideologie allen anderen Verkehrsteilnehmern aufzuzwingen. Mit uns Freiheitlichen wird es definitiv keinen Klima-100er auf den niederösterreichischen Autobahnen geben", erklärt der Landes-Vize.

Zusätzliche Arbeitswoche auf der Autobahn

Auch der schwarze Koalitionspartner ortetet ein weiterer Versuch mit grüner Ideologie die Lebensfreiheit der Menschen in Österreich einschränken zu wollen. "Unsere Pendlerinnen und Pendler würden durch die Absenkung des Tempolimits beinahe eine zusätzliche Arbeitswoche auf der Autobahn verbringen", führt VP-Klubobmann Jochen Danninger aus. Mit der Volkspartei Niederösterreich werde es kein generelles Tempo 100 auf Autobahnen geben. "Die Autofahrerinnen und Autofahrer nutzen ihr Fahrzeug ja nicht aus Spaß – sondern um in die Arbeit, zur Schule oder zum Einkaufen zu fahren", so Danninger.

© VP NÖ ×

VP-NÖ Klubobmann Jochen Danninger.