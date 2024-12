Leitung geborsten: Gasversorgung in Haag wiederhergestellt

Nach dem Gasgebrechen in Haag im Bezirk Amstetten von Donnerstagfrüh ist die Versorgung der betroffenen Haushalte wiederhergestellt.

Nachdem am Donnerstag in Haag im Bezirk Amstetten eine Gas-Hochdruckleitung gerissen war, musste die Gasversorgung im Raum Haag, St. Valentin und Ennshafen unterbrochen werden. Seit Freitagfrüh werden die 3.500 betroffenen Haushalte und einige Großkunden aber wieder mit Gas versorgt. Die Arbeiten zur Ersatzversorgung wurden am Freitag um 3.45 Uhr abgeschlossen, teilte Netz Niederösterreich mit. "Das Provisorium wurde fertiggestellt und die Gasleitungen unter Druck gesetzt. Das Provisorium wurde vom TÜV geprüft und der Druck hält. Somit dürfen wir mitteilen: Die Gasversorgung in Haag wurde wieder hergestellt!", berichtete auch Haags Bürgermeister Lukas Michlmayr (ÖVP) via Facebook.

Die Techniker der Netz NÖ arbeiteten mit Hochdruck an der Schadensbehebung.

Ursachenanalyse startet

Nun startete laut Netz Niederösterreich die Ursachenanalyse. In einem weiteren Schritt werde man "das gesamte Leitungsstück wieder reparieren und in Betrieb nehmen", hieß es. Das werde "aber noch einige Tage dauern". Für Freitagfrüh wurde Kundinnen und Kunden Unterstützung bei der Wiederinbetriebnahme ihrer Anlagen angeboten. Störungsmeldungen werden unter der Telefonnummer 0810/820120 entgegengenommen.

Mehrere Feuerwehren wurden am Donnerstag gegen 6 Uhr alarmiert, nachdem die Anrainer in Haag von einem lauten Knall geweckt wurden. Auch das Rote Kreuz rückte mit einem Großaufgebot an Helfern aus. Zwei Häuser wurden vorsorglich evakuiert, Verletzte gab es nicht. Sieben Personen - vier Erwachsene und drei Kinder - wurden betreut, bis sie am frühen Vormittag wieder in ihre Häuser zurückkehren konnten. Die Gas-Hochdruckleitung West1 wurde 1964 errichtet und verläuft auf rund 30 Kilometern Länge von Schmiedleiten bei Oed bis zur Grenze zwischen Niederösterreich und Oberösterreich. Seit 1995 dient West1 nur noch zur lokalen Versorgung.