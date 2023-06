× Lenker nach Horror-Crash eine Stunde in Auto eingeklemmt

In Euratsfeld (Bezirk Amstetten) ist ein Mann in Folge eines Verkehrsunfalls eine Stunde lang in einem Auto eingeklemmt gewesen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich das Fahrzeug mehrmals überschlagen und war anschließend gegen einen Baum geprallt. Laut Philipp Gutlederer von der Feuerwehr Amstetten war der ungefähr 30-Jährige "sehr kompliziert eingeklemmt." Dass sich das Wrack im Wald befand, habe den Einsatz erschwert: "Dieser Fall war nicht alltäglich." © APA/FF AMSTETTEN × Der Lenker wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, das völlig zerstörte Fahrzeug von der Feuerwehr geborgen. © APA/FF AMSTETTEN ×