Lkw-Anhänger brennt auf Autobahn komplett aus

Am Dienstagabend ging ein Lastwagen-Aufleger in Flammen auf.

Niederösterreich. Am Dienstagabend rückten die Feuerwehren St. Valentin, Haag und Enns zu einem Lkw-Brand auf der A1 aus. Den Einsatzkräften gelang es noch den Auflieger vom Zugfahrzeug zu trennen und diesen am Seitenstreifen abzustellen ehe er vollkommen in Flammen aufging, wie "fotokerschi.at" berichtet.

© fotokerschi.at

© fotokerschi.at

Der Auflieger war mit Altreifen beladen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand dieser schon in Vollbrand. Die Löscharbeiten gestalteten sich aufgrund der hohen Brandlast als schwierig.

© Viyana Manset Haber

© Viyana Manset Haber

© Viyana Manset Haber

Im Bereich der A1 zwischen St. Valentin und Haag kam es in Fahrtrichtung Wien zu Verkehrsbehinderungen.