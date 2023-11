× Lkw brannte in Amstetten lichterloh

In Amstetten ging am Donnerstag ein Lastwagen in Flammen auf. Die Feuerwehr konnte durch rasches Handeln ein Übergreifen der Flammen auf ein Hackschnitzellager verhindern

Am Donnerstagvormittag wurden die Feuerwehren Amstetten, Edla-Boxhofen und Greinsfurth gegen 9 Uhr zu einem Lkw-Brand in Amstetten gerufen. Innerhalb kürzester Zeit rückten die ersten Einsatzfahrzeuge aus. Der Atemschutztrupp konnte mit Druckluftschaumsystem den Brand rasch löschen. "Durch den raschen Löscheinsatz konnte ein Übergreifen auf ein großes angrenzendes Hackschnitzellager verhindert werden. Verletzt wurde niemand", berichteten Thomas Steinkellner von der FF Edla-Boxhofen sowie Jürgen Glinzinger und Andreas Dattinger von der FF Amstetten. © Bfkdo Amstetten / Zarl × 35 Mitglieder der drei Feuerwehren waren nach dem Löschangriff mit den Nachlöscharbeiten und der Fahrzeugbergung beschäftigt und waren etwa 2,5 Stunden im Einsatz.