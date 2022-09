× Lkw geriet auf der A21 in Vollbrand

Der mit Lebensmittel beladene Sattelzug geriet auf dem Weg nach Wien in Brand.

Ein Lkw ist in der Nacht auf Dienstag auf der Wiener Außenring Autobahn (A21) bei Alland (Bezirk Baden) in Brand geraten. Der mit Lebensmittel beladene Sattelzug war auf der Richtungsfahrbahn Wien unterwegs gewesen, als es zu einem Motorschaden gekommen sein dürfte. Der Chauffeur versuchte, die Flammen mit einem Handfeuerlöscher zu bekämpfen. Der Mann blieb unverletzt. Vier Feuerwehren standen bei den Löscharbeiten im Einsatz, berichtete das Bezirkskommando per Aussendung.

© APA/FF ALLAND/HARALD SCHIEDER ×

Ein vorbeikommender Lenker wählte kurz nach 2.30 Uhr den Notruf. "Als wir vor Ort eintrafen, stand das Führerhaus der Sattelzugmaschine in Vollbrand, die Flammen erfassten bereits das Kühlaggregat beziehungsweise den vorderen Teil des Kühlauflegers und ein Teil der angrenzenden Böschung brannte auch", sagte Feuerwehreinsatzleiter Harald Schieder von der FF Alland.

Die Feuerwehr musste auch zwei Diesel-Tanks abpumpen und ausgelaufenen Kraftstoff binden. Während der Löscharbeiten war die A21 zwischen Alland und Mayerling gesperrt. Der Feuerwehr rückte gegen 6.00 Uhr wieder ein.