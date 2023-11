Eine 15-Jährige soll mehrere Schüler mit einem Messer bedroht haben. Sie forderte dabei die Herausgabe von Nahrungsmitteln. Und bekam von einem 11-jährigen einen Schokoriegel.

Stmk. Die kurze Geschichte, die nachdenklich macht, spielte sich Donnerstagnachmittag am Bahnhof Mürzzuschlag ab: Die 15-Jährige ist geständig, gegen 13:50 Uhr, als die Pendler-Kinde von der Schule nach Hause fuhren mehrere Mädchen und Buben am Bahnsteig mit einem sogenannten Kettenmesser (Messer inklusive Scheide mit 3,5 Zentimeter Klingenlänge, das an einer Halskette getragen wird) bedroht zu haben.

Dabei dürfte die Klinge in ihrer rechten Hand zwischen Mittel- und Ringfinger hervorgeragt haben. Der Teenager offenbar extrem hungrige Teenager forderte laut Auskunft der beteiligten Schüler die Herausgabe von Essen. Wer auch immer eines dabei hatte. Ein Elfjähriger übergab dem Mädchen daraufhin einen Schokoriegel. Kollegen der Polizeiinspektion Veitsch forschten kurz darauf die 15-Jährige als Tatverdächtige aus. Bei ihrer Vernehmung zeigte sie sich grundsätzlich geständig, bestritt jedoch jegliche verbale Drohung. Sie wird angezeigt.