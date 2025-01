Magna Racino ging an einen Pferdenarren

Der Irische Milliardär, Immobilienentwickler und Pferdezüchter Luke Comer kaufte das Areal.

Das Magna Racino in Ebreichsdorf (Bezirk Baden) hat einen neuen Eigentümer. Die Lürßen Gruppe habe an den Iren Luke Comer verkauft, bestätigte Bürgermeister Wolfgang Kocevar (SPÖ) am Donnerstag auf APA-Anfrage entsprechende Medienberichte. Welche Pläne der neue Eigentümer habe, sei noch nicht bekannt. Comer ist Milliardär, Immobilienentwickler und Pferdezüchter.

Luke Comer - Irischer Pferdezüchter wie er im Buche steht. © Facebook/Comer Homes Groups

Frank Stronach hatte die Pferderennbahn 2004 ins Leben gerufen. 75 Mio. Euro wurden auf dem mehr als 200 Hektar großen Areal investiert. 2020 kam es laut Medienberichten zu einem Verkauf. Die Sakoyah Beteiligungsverwaltungs GmbH, eine Tochter der Wiener Holster Privatstiftung des Bremer Werft-Eigentümers Peter Lürßen, wurde neuer Eigentümer. Nun wurde das Gelände erneut veräußert. Vor kurzem war bekannt geworden, dass heuer keine zweite Ausgabe des "Rolling Loud"-Festivals auf dem Areal stattfinden wird.