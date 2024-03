Ehefrau von Milliardär Frank Stronach gestorben

Die gebürtige Oststeirerin Frieda Stronach starb gestern im Alter von 81 Jahren in Kanada.

Am Dienstag verstarb die Ehefrau von Multi-Unternehmer und Milliardär Frank Stronach (91) Frieda Stronach im Alter von 81 Jahren in Kanada, wie "Kleine Zeitung" berichtet. Die gebürtige Weizerin galt laut dem ehemaligen Bürgermeister von Weiz, Helmut Kienreich, als bodenständig und zurückhaltend. Sie hielt in ihre frühere Heimat viele Jahre lang Kontakt.

1961 lernte Frieda, geboren als Elfriede Sallmutter, ihren Frank beim Skifahren in der Steiermark kennen. Zwei Jahre später zog mit dem Unternehmer nach Kanada und die beiden heirateten. Frieda Stronach kümmerte sich dort u.a. um die Pferdezucht.

Frieda und Frank Stronach waren 60 Jahre verheiratet. Die Verstorbene hinterlässt neben ihrem Ehemann, Tochter Belinda (58) und Sohn Andrew (56), sowie drei Enkelkinder.