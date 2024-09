Alice Walton: Das wissen wir über die reichste Frau der Welt

Letzte Woche hat Alice Walton die französische L’Oréal-Erbin Françoise Bettencourt Meyers überholt und ist somit die neue reichste Frau der Welt.

Kaum jemand kennt sie, doch seit letzter Woche steht sie ununterbrochen in den Schlagzeilen. Alice Walton hat sich zur reichsten Frau der Welt aufgeschwungen. Mit einem beeindruckenden Vermögen von 85 Milliarden Euro hat sie die bisherige Spitzenreiterin, die L'Oréal-Erbin Françoise Bettencourt Meyers, überholt. Doch wer genau ist sie, und woher kommt ihr gigantisches Vermögen?

Alice Walton ist die reichste Frau der Welt

Alice Walton wurde am 7. Oktober 1949 in Newport, Arkansas, geboren und wuchs in Bentonville auf. Sie ist das jüngste Kind von Sam und Helen Robson Walton. Ihr Vater, Sam Walton, gründete 1962 den US-Konzern Walmart mit der Vision, hochwertige Produkte zu niedrigen Preisen anzubieten – ein Konzept, das sofort großen Erfolg hatte. 1970 ging Walmart an die Börse, was den Grundstein für die weitere Expansion des Unternehmens legte.

Die 74-Jährige ist die jüngste Tochter des Walmart-Gründers und hat drei ältere Brüder: den erstgeborenen Samuel Robson Walton (geboren 1944), John Thomas Walton (geboren 1946, verstorben 2005) und James Carr Walton (geboren 1948). Zusammen mit ihren Brüdern Rob und Jim Walton verfügt die Familie laut dem Bloomberg Billionaires Index über ein Gesamtvermögen von mehr als 288 Milliarden US-Dollar (etwa 257,9 Milliarden Euro).

Rob, Alice and Jim Walton bei der jährlichen Walmart Shareholders Besprechung © Getty Images ×

Nach ihrem Abschluss an der Trinity University in San Antonio, Texas, im Jahr 1971 arbeitete Alice Walton kurzzeitig als Einkäuferin für Kinderkleidung bei Walmart. 1988 machte sie sich selbstständig und gründete die Investmentbank Llama Company.

So viel Geld hat Alice Walton

Der Grundstein für Alice Waltons Vermögen wurde 1992 gelegt, als sie nach dem Tod ihres Vaters einen bedeutenden Anteil am Walmart-Konzern erbte. Heute hält sie rund 10 Prozent der Unternehmensanteile. Ihr Vermögen wird auf beeindruckende 95,1 Milliarden US-Dollar (etwa 85 Milliarden Euro) geschätzt, was sie zur derzeit reichsten Frau der Welt macht.

Im Jahr 2024 erlebte Walton einen weiteren bemerkenswerten Aufstieg. Die Walmart-Aktien erreichten ein Rekordhoch und verzeichneten einen Anstieg von 44 Prozent. Allein durch diesen Kurszuwachs stieg Waltons Nettovermögen um rund 25 Milliarden US-Dollar.

Kunstsammlung für 500 Millionen US-Dollar

Alice Walton ist auch eine renommierte Kunstsammlerin und zählt laut der Fachzeitschrift "ARTNews" zu den 200 wichtigsten Sammlern der Welt. Ihre private Kunstsammlung hat einen geschätzten Wert von etwa 500 Millionen US-Dollar. Ein Großteil ihrer Sammlung ist im "Crystal Bridges Museum of American Art" in Bentonville ausgestellt, was sie im Jahr 2011 um 50 Millionen Dollar eröffnete.

Neben ihrer Leidenschaft und Engagement für die Kunstwelt, widmet sich die Unternehmerin auch der Pferdezucht, spendet für wohltätige Zwecke, wie die "Walton Family Foundation" und unterstützt die Politik, wie zum Beispiel mit dem "Hillary Victory Fund", der Clinton und andere Demokraten unterstützt.

Neben ihrer Arbeit für das Crystal Bridges Museum of American Art beschäftigt sich Alice Walton auch mit der Pferdezucht und Immobilien © Getty Images ×

Exklusiver Immobilienbesitz

Auch mit Immobilien machte sie bereits viel Geld. Laut "Business Insider" verkaufte Alice Walton 2017 ihre Rocking W Ranch in Millsap, Texas, für 16,5 Millionen Dollar (14,7 Millionen Euro). Die Ranch erstreckte sich über mehr als 250 Hektar. Zur gleichen Zeit bot sie die Fortune Bend Ranch für 22,1 Millionen Dollar (19,7 Millionen Euro) an, ein Anwesen mit 4.416 Morgen Land und einem Haus mit Blick auf fünf Meilen Flussufer. Zusätzlich erwarb Walton 2014 eine luxuriöse zweistöckige Eigentumswohnung an der Park Avenue in New York City für 25 Millionen Dollar (22,3 Millionen Euro). Die Wohnung bietet 52 Fenster mit Blick auf den Central Park.

Walton und die L’Oréal-Erbin Françoise Bettencourt Meyers wechseln sich regelmäßig auf der Spitze der reichsten Frauen der Welt ab.