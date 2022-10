Mann soll Ex-Lebensgefährtin in St. Pölten vergewaltigt haben

42-Jähriger wurde festgenommen - Verhängung der U-Haft beantragt.

In St. Pölten soll ein Mann seine ehemalige Lebensgefährtin vergewaltigt haben. Das Vorliegen eines entsprechenden Ermittlungsverfahrens bestätigte Leopold Bien, der Sprecher der in der niederösterreichischen Landeshauptstadt ansässigen Staatsanwaltschaft, am Mittwoch auf Anfrage. Einem Onlinebericht des "Kurier" zufolge handelt es sich beim Verdächtigen um einen 42-Jährigen. Der Mann wurde festgenommen, die Verhängung der Untersuchungshaft wurde beantragt.

Bien zufolge ereignete sich die Festnahme am vergangenen Wochenende. Der Beschuldigte soll nach der Trennung nochmals bei seiner ehemaligen Partnerin aufgetaucht sein. In der Wohnung der Frau dürfte es zur Tat gekommen sein. Ermittelt werde wegen des Verdachts der Vergewaltigung sowie der Körperverletzung, sagte der Sprecher der Anklagebehörde.