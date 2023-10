Mann wurde bei Unfall Arm abgetrennt

Furchtbar Unfalldrama in der Nacht auf Sonntag am Riederberg im Bezirk Tulln: Ein 70-Jähriger verlor in einer Rechtskurve der Serpentinenstrecke die Kontrolle über seinen Pkw - und bei dem "Abflug" auf ein Firmengelände einen Arm.

NÖ. Bei dem nächtlichen Crash ohne Unfallgegner auf der B 1 war der Lenker, wie die Unfallfotos zeige., wohl mit luftigen Croc-Schlapfen am Steuer gesessen. Ob er deshalb die Kontrolle über den Pkw verlor oder auf sonstige Weise abgelenkt war, ist unklar - das Auto fuhr jedenfalls auf eine Betonbarriere auf, die den "Ausritt" allerdings nicht aufzuhalten vermochte. Der Pkw holperte weiter über ein Stück Wiese hindurch und prallte dahinter gegen ein geparktes Fahrzeug auf einem Firmengelände eines Autohändlers. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Pkw und kam schlussendlich am Dach zum Liegen. Eintreffende Rettungskräfte sowie First Responder den Lenker notfallmedizinisch erstversorgen und die Blutungen stoppen - dem Mann war der Arm abgerissen worden. Mittels eines nachalarmierten Notarzthubschraubers wurde der schwerverletzte ins Universitätsklinikum nach St.Pölten geflogen. Ob die Ärzte den Arm wieder annähen konnten, ist derzeit nicht bekannt. Die Feuerwehr stellte den verunglückten Wagen wieder auf.