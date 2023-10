Wienerin stirbt bei Horror-Crash im Burgenland

Eine Wienerin ist am Freitagabend bei einem Unfall im Bezirk Neusiedl am See ums Leben gekommen.

Die Frau war in einem Kastenwagen auf der Landstraße von St. Andrä nach Tadten unterwegs, als sie von der Fahrbahn abkam. Ein nachfolgender Fahrzeuglenker verständigte die Rettung, aber jede Hilfe kam zu spät, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Samstag. © FF Tadten × Der Kastenwagen dürfte sich kurz nach 19.30 Uhr in einem Feld überschlagen haben, die Lenkerin wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert. Sie befand sich laut Polizei alleine in dem Wagen. Die Feuerwehr Tadten führte die Fahrzeugbergung durch.