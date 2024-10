Mann zündet sich selbst an

In Krummnussbaum (Bezirk Melk) spielten sich am Donnerstag schreckliche Szenen ab.

Niederösterreich. Am Donnerstagnachmittag übergoss sich ein Mann in Krummnussbaum (Bezirk Melk) mit Benzin und zündete sich selbst an. Die LPD bestätigt gegenüber oe24 einen Polizei-Einsatz. Ein Notarzthubschrauber war im Einsatz. Der Zustand des Mannes ist unbekannt.

Die Polizei gibt keine weiteren Details bekannt, da es sich vermutlich um einen Suizidversuch handelt. Laut Medienberichten soll der Mann zuvor einen Abbruchbescheid für sein Haus bekommen haben.

S E R V I C E - Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. Der Telefonseelsorge-Notruf rund um die Uhr und kostenfrei unter 142 zu erreichen. Infos für Jugendliche gibt es unter www.bittelebe.at