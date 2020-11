Mega-Stau auf der A2 nach Massen-Crash

Neun Pkw und ein Lkw waren in einem schweren Unfall involviert

Auf der Südautobahn (A2) zwischen Wiener Neudorf und dem Industriezentrum Niederösterreich-Süd hat sich Dienstagfrüh ein schwerer Unfall ereignet, in den neun Pkw und ein Lkw involviert waren. In der Folge kam es zu einem kilometerlangen Stau, wie der ARBÖ in einer Aussendung berichtete. Derzeit sei nur eine Fahrspur frei, Pendler auf dem Weg Richtung Graz müssten über eine Stunde mehr Zeit einkalkulieren, riet ARBÖ-Vertreter Jürgen Fraberger.

Auch auf der Gegenfahrbahn Richtung Wien betrage der Zeitverlust bereits eine halbe Stunde. Auf der Ausweichstrecke, der Wiener Neustädter Straße (B17), gebe es bereits Stop & Go Verkehr.

Keine Schwerverletzen