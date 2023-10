× Mikl-Leitner: Mit ganzer Kraft gegen Antisemitismus

Nach dem beispiellose Terror-Angriff in Israel setzte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner heute im NÖ Landhaus ein Zeichen der Solidarität.

Als sichtbares Symbol der Solidarität mit Israel wurde heute im Foyer des Landhauses in St. Pölten ein Ort des Gedenkens eingerichtet. Vor dem Hintergrund der Flaggen für Niederösterreich, Österreich, der Europäischen Union und Israel entzündete Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) dort eine Kerze zum Gedenken an die Opfer beispiellosen Terror-Angriffs der Hamas in Israel. Das Mahnmal solle "ein sichtbares und deutliches Zeichen unserer Solidarität mit Israel" sein.

© NLK/Burchhart ×

Im Gedenken an die Terror-Opfer in Israel entzündete Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner eine Kerze.

Solidarität mit Isreal

"Die Niederösterreichische Landesregierung steht geschlossen an der Seite Israels und an der Seite unserer jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger in Österreich", betonte die Landeshauptfrau. Es sei "vollkommen inakzeptabel, wenn sich in Österreich jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger Sorgen um ihre Sicherheit machen müssen. Daher müssten "alle Maßnahmen zum Schutz der jüdischen Mitmenschen gesetzt werden", forderte sie. Man werde sich immer und mit aller Kraft gegen den Antisemitismus stellen – egal ob von rechts oder von links.