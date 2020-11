Millionen-Coup in Mödling: Bande räumte Raiffeisen-Schließfächer aus

Eine Bande raubte den Inhalt der Kundensafes - die Polizei geht von einem "enormen Schaden" aus.

Mödling - Hier waren Profis am Werk: Eine internationale Diebesbande schaffte es tatsächlich, unbemerkt in den gesicherten Bereich des Saferaumes der Direktion der Raiffeisen Regionalbank Mödling einzudringen und die darin befindlichen Schließfächer auszurauben. In der Regel befinden sich in Schließfächern viel Bargeld (Schwarzgeld), Gold, Devisen, Diamanten und andere Kostbarkeiten. Gerade in der Raika Mödling war man auf das moderne Schließfachsystem stolz, das anders funktioniert als in vielen anderen Banken.

Die Schließfächer befinden sich in einem Hochsicherheitsraum im Keller, den der Kunde aber nicht betritt. Er geht lediglich ins Foyer mit Hilfe von Karte und Zugangsdaten. Dann wird die Kassette per Lift in ein Fach geschickt, der Kunde hat so 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr Zugriff auf den Inhalt der Kassette. Bei anderen Banken ist das System altmodischer. Der internationalen Bande dürfte es gelungen sein, die Software zu knacken und so unbemerkt die Schließfächer zu stehlen. Dabei hinterließen sie kaum Spuren.

Laut "Kurier" zählen zahlreiche Promis zu den Kunden der Mödlinger Raiffeisenbank. Die Exekutive geht von einem sehr hohen Schaden in Millionenhöhe aus. Noch am Donnerstag versuchte die Spurensicherung des Landeskriminalamtes die wenigen Spuren am Tatort in der Babenbergerstadt zu sichern.